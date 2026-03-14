Türkiye Üzerinde İran Füzesi İmha Edildi

İran’dan ateşlenen balistik füze, 13 Mart 20026 tarihinde Türkiye’nin hava sahasında imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı, bu konu hakkında detayları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, İran’dan fırlatılan bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girdiği ve Doğu Akdeniz’de bulunan NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.” denildi.

İRAN’DAN GÖNDERİLDİĞİ KABUL EDİLMEDİ

Edinilen bilgilere göre, üç füzenin de İran topraklarından ateşlendiği belirtildi. Bu füzelerin, yalnızca bir kişinin kullanabileceği omuzdan atılan silahlar olmadığı, balistik özellikte oldukları ifade edildi. Füzelerin etkisiz hale getirilmemesi durumunda hedefinin Türk toprakları olacağı vurgulandı. Türkiye’nin, savaşın içine girmemek için azami dikkat göstermekte olduğu, ancak bunun da belirli bir sınırı olduğu kaydedildi.

NATO’DAN RESMİ AÇIKLAMA

NATO da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. NATO Sözcüsü, Türkiye’ye yönelik füzelerin başarıyla engellendiğini ifade ederek, “NATO teyakkuzda ve tüm müttefiklerimizin savunmasında kararlı duruşunu sürdürüyor.” diye belirtti.

PARÇALAR HATAY VE GAZİANTEP’E DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, 9 Mart’ta İran’dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu olayda bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’e düştüğü ve can kaybı yaşanmadığı da aktarıldı. Olayla ilgili İran büyükelçisinin, Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak izahat talep edildiği bildirildi. 4 Mart’ta ise İran’dan ateşlenen ve Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesine yönelen bir füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti. Önleyici füzenin kalıntılarının Hatay Dörtyol’da bir açık alana düştüğü, burada da can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtiliyor.

MALATYA’YA PATRIOT KONUMLANDIRILACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk hava sahasının korunmasına yönelik yeni bir adım attı. Milli Savunma Bakanlığı, Malatya’ya Patriot Hava Savunma Sistemi’nin konuşlandırılacağını açıkladı.