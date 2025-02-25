Türkiye ve Türkmenistan Arasında 87 Maddelik Protokol

TÜRKİYE VE TÜRKMENİSTAN ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Türkiye ile Türkmenistan arasında 8. Dönem Türk-Türkmen Hükümetler Arası Ekonomik İşbirliği Komisyonu Protokolü imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Ataguliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin ardından, Yılmaz ve Ataguliyev’in başkanlığında Türk-Türkmen Hükümetler Arası Ekonomik İşbirliği Komisyonu (HEK) 8. Dönem Toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası, 87 maddelik HEK Protokolü imzalandı ve ardından ortak bir basın açıklaması yapıldı. Yılmaz, Türkmenistan’ın girişimiyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nca bu yıl “Uluslararası Barış ve Güvenlik Yılı” ilan edildiğini belirterek, Türkmenistan’ı kutladı ve barış yolundaki kararlılığı için teşekkür etti.

ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ VE PROTOKOL DETAYLARI

Yılmaz, Ataguliyev ile birlikte HEK 8. Dönem Protokolü’nü imzaladıklarını belirterek, 87 maddelik protokolde birçok önemli başlığın bulunduğunu ifade etti. Protokol kapsamında, 2025 yılında 12. Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın Türkmenistan’da ve Türkmen Ürünleri Fuarı’nın Türkiye’de düzenleneceği belirtildi. Ayrıca enerji sektöründeki işbirliğinin geliştirilmesi, Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması, Orta Koridor’un geliştirilmesi ve gümrük işbirliklerinin artırılması gibi konular da ele alındı. Yılmaz, sağlık alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve araştırma projeleri üzerinde ortak çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.

TİCARET HACMİ VE YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER

Yeni dönem için oluşturulan eylem planının, önceki dönemlerden devralılan öncelikli maddelerle birlikte daha yakın çalışma gerektirip gerektirdiğini belirten Yılmaz, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında 2,2 milyar dolara ulaştığını ifade etti. İki ülke arasındaki ticaretin dengeli bir görünüm sergilediğini söyleyen Yılmaz, Türkmenistan’ın ihracatında ve ithalatında ikinci sırada olmanın gurur verici olduğunu, birinci sırada olmayı ise hedeflediklerini aktardı. Yatırımların karşılıklı teşvikine ve korunmasına yönelik anlaşmanın güncellenmesi ile yatırımların hızlı bir şekilde artmasının beklenildiğini ekledi.

ENERJİDE YENİ GELİŞMELER VE İŞBİRLİKLERİ

Cevdet Yılmaz, enerji alanında önemli gelişmelere vurgu yaparak, BOTAŞ ve Türkmengaz arasında yapılan anlaşmanın detaylarını paylaştı. Türkmen gazının 1 Mart 2025’ten itibaren Türkiye’ye ulaşmasının planlandığını belirten Yılmaz, “Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz” dedi. İlerleyen dönemlerde Türkmen gazının ve elektriğinin dünya pazarlarına ulaşacağını ifade eden Yılmaz, ayrıca Türkmenistan’daki hidrokarbon sahalarının geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarında Türk şirketlerinin yer alması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

EĞİTİM İŞBİRLİĞİ VE İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Türkiye’deki üniversitelerde yaklaşık 30 bin Türkmen öğrencinin eğitim aldığını, bu sayının artırılması ve Türkmenistan’daki eğitim kurumları ile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların hızlandırılacağını ifade eden Yılmaz, Türkmen-Türk Genel Eğitim Okulu’nun kapasitesinin artırılmasına yönelik adımlar atacaklarını belirtti. Yılmaz, Türk ve Türkmen halkının refahını artırmaya yönelik adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceklerini ve kamu, özel sektör ile sivil toplum kuruluşları arasındaki etkileşimin artırılmasının önemini vurguladı.