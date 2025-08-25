Türkiye, Yangınlar İle Mücadele Etti

HAFTA SONU YANGINLARININ SAYISI

Türkiye, geçtiğimiz hafta sonunu yangınlarla geçirdi. Eldeki verilere göre, 23-24 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde 85 yangın meydana geldi. Yangınların 49’unun ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı olduğu tespit edildi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, yangınlara hızlı müdahale ederek büyümeden söndürmeyi başardı.

YANGINLARIN KAYNAKLARI VE DAĞILIMI

OGM verilerine göre, 85 yangının 36’sı orman alanlarında, 49’u ise orman dışı bölgelerde gerçekleşti. Yangınların sebeplerine bakıldığında, 49’unun ihmal ve dikkatsizlikten, 10’unun kazalardan ve 2’sinin kasıtlı olarak çıkarıldığı belirlendi. Yangınlar en çok İstanbul, Denizli, Balıkesir, Elazığ, Muğla, İzmir, Şanlıurfa, Sakarya, Kocaeli ve Amasya gibi illerde görüldü.

HIZLI MÜDAHALE VE KOORDİNASYON

OGM ekipleri, bu illerde yer alan kırsal alan ve orman yangınlarına hem karadan hem havadan anında müdahale ederek alevlerin çevre yerleşim yerlerine ve geniş ormanlık alanlara yayılmasını önledi. Yangınlara arazöz, su tankeri, uçak ve helikopter gibi birçok araç ile müdahale edildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınların kısa sürede söndürülmesinde erken ihbar sistemlerinin, teknolojik gözetleme kulelerinin ve insansız hava araçları ile yapılan takibin etkili olduğunu belirtti.

GELECEK GÜNLER İÇİN UYARILAR

Karacabey, “Yangın sezonunun en yoğun olduğu hafta sonlarından birini yaşadık. Ancak tüm ekiplerimiz tam koordinasyon içinde hareket etti. Yangınların büyümesini engelledik” dedi. Ayrıca, vatandaşların yangınlarla mücadelede sağladığı desteğin önemine dikkat çekti ve “Hiçbir can kaybı yaşamadan yangınları söndürmüş olmak en büyük tesellimiz. Zarar gören alanlarımız için ise derhal rehabilitasyon çalışmalarına başlıyoruz” şeklinde konuştu. Karacabey, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin yangın riskini artırdığına da vurgu yaparak, “Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, en ufak bir kıvılcımın dahi büyük yangınlara sebep olabileceğini unutmamalarıdır” ifadelerini kullandı.