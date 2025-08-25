Türkiye, Yangınlarla Mücadele Ediyor

HAFTA SONUNU YANGINLARLA GEÇİRDİK

Türkiye, 23-24 Ağustos tarihlerinde hafta sonunu çeşitli yangınlarla geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye genelinde toplam 85 yangın meydana geldi. Yangınların çoğu, ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıktığı bildirildi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, hızlı müdahaleleriyle yangınların büyümesine engel oldu. OGM verilerine göre, bu yangınlardan 36’sı ormanlık alanlarda, 49’u ise orman dışı bölgelerde gerçekleşti. Yangınların nedenlerine bakıldığında, 49’unun ihmal ve dikkatsizlikten, 10’unun kazalardan ve 2’sinin ise kasıtlı olarak çıktığı belirlendi.

YANGINLARIN YAŞANDIĞI İLLER

Yangınlar, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Elazığ, Muğla, İzmir, Şanlıurfa, Sakarya, Kocaeli ve Amasya gibi çeşitli illerde görüldü. OGM ekipleri, bu illerdeki kırsal alan ve orman yangınlarına hem karadan hem de havadan hızla müdahalede bulunarak, alevlerin çevre yerleşim alanlarına ve geniş ormanlık bölgelere sıçramasını önledi. Yangınların söndürülmesinde onlarca arazöz, su tankeri, uçak ve helikopter kullanıldı.

TEKNOLOJİK ÖNEM VURGUSU

Yangınların kısa süre içinde söndürülmesi açısından erken ihbar sistemleri, teknolojik gözetleme kuleleri ve insansız hava araçlarıyla yapılan takiplerin önemli rol oynadığı belirtildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Yangın sezonunun en yoğun olduğu hafta sonlarından birini yaşadık. Ancak tüm ekiplerimiz tam bir koordinasyon içinde hareket etti. Hem karadan hem havadan anında müdahalemiz sayesinde yangınların büyümesini engelledik,” dedi.

SICAKLIKLARA DİKKAT ÇAĞRISI

Vatandaşların yangınlarla mücadelede büyük destek verdiğini ifade eden Karacabey, “Hiçbir can kaybı yaşanmadan yangınları söndürmüş olmak en büyük tesellimiz. Zarar gören alanlarımız için ise derhal rehabilitasyon çalışmalarına başlıyoruz,” diye konuştu. Ayrıca, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ve kurak geçen dönemin yangın riskini artırdığına dikkat çekti. Karacabey, “Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, en ufak bir kıvılcımın dahi büyük yangınlara sebep olabileceğini unutmamaları ve ormanlarımız konusunda azami dikkat göstermeleridir,” dedi.