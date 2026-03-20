Türkiye Yaşlı Nüfusuyla 98 Ülkeyi Geride Bıraktı

Türkiye’nin yaşlanan nüfusu, gelecekte önemli bir sorun olarak değerlendiriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı son verilere göre, Türkiye’deki 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus, birçok ülkenin nüfusunu geride bırakıyor. Geçtiğimiz yıl dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin olduğu ve bunun yüzde 10,4’ünün yaşlı bireylerden oluştuğu belirtildi. Türkiye’de ise 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak kaydedilen nüfusun yüzde 11,1’ini, yani 9 milyon 583 bin 59 kişinin yaşlı olduğu tespit edildi. Türkiye’nin yaşlı birey sayısı, Danimarka, Ermenistan, İrlanda, İsrail, İsviçre, İzlanda, Sırbistan ve Yeni Zelanda gibi 98 ülkenin nüfusunu aşıyor. Geçen yıl en yüksek yaşlı nüfusa sahip olan ülke ise 211 milyon 160 bin 198 kişiyle Çin olarak kayıtlara geçti, onu 107 milyon 983 bin 87 kişiyle Hindistan ve 63 milyon 854 bin 384 kişiyle ABD takip etti.

YAŞLI NÜFUSUN EN YOĞUN OLDUĞU ÜLKE MONAKO

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Monako oldu. Monako’nun 38 bin 341 kişilik nüfusunun 13 bin 807’si, yani oran olarak yüzde 36’sı yaşlılardan oluşuyor. Bu oran açısından Monako’yu yüzde 30 ile Japonya, yüzde 25,1 ile İtalya, yüzde 24,9 ile Portekiz ve yüzde 24,4 ile Yunanistan izliyor. En düşük yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler ise yüzde 1,7 ile Katar, yüzde 1,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 2 ile Zambiya, yüzde 2,1 ile Çad ve Sudan ve yüzde 2,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti olarak kaydedildi.

GÜMÜŞ EKONOMİ BÜYÜMEYİ DESTEKLEYECEK SEKTÖR OLARAK GÖRÜLÜYOR

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt, Türkiye’deki yaşlı nüfus oranının artışının birçok dinamikten kaynaklandığını belirtti. Gelecekte yaşlı birey sayısının artmaya devam edeceğini ifade eden Eryurt, “Türkiye’de şu anda her 10 kişiden biri 65 yaş üzerinde. Burada özellikle gelişen sağlık sisteminin etkisi büyük ancak Türkiye’nin yaşlanma süreci, Avrupa ülkelerinden çok daha hızlı ilerliyor.” şeklinde konuştu.

YAŞA UYGUN ESNEK ÇALIŞMA POLİTİKALARINA GEREKEN ÖNEM VERİLMELİ

Uzun emeklilik sürelerinin ve azalan çalışan sayısının sosyal güvenlik açısından finansal sürdürülebilirlik sorununa yol açtığını vurgulayan Eryurt, deneyimli iş gücünün çalışmaya devam etmesinin önemine dikkat çekti. Bu konuda uygulanan beceri güncelleme politikalarının yanı sıra, yaşa uygun esnek çalışma düzenlemelerinin de avantaj sağlayacağını dile getiren Eryurt, yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetlerin yer aldığı yeni bir sektörün ortaya çıktığını belirtti. Bu alana ‘gümüş ekonomi’ denildiğini ifade eden Eryurt, artık ülkelerin gümüş ekonomiyi büyümeye katkı sağlayan bir alan olarak planladığını kaydetti.