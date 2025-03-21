Türkler İçin Vize Kolaylığı Uzatıldı

YUNAN ADALARINDA VİZE UYGULAMASI UZATILIYOR

Türk vatandaşları için Yunan adalarına kapıda vize uygulaması süresi uzatıldı. Diplomatik kaynaklara dayanan bilgiye göre Yunanistan, Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına bir haftaya kadar sağlanan kapıda vize uygulamasının geçerliliğini bir yıl daha uzatacak. Yenilik, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği’ndeki pasaportsuz seyahat bölgesine başvuruda bulunmadan bazı Yunan adalarını ziyaret edebilmesini sağlayan otomatik vize anlaşmasının Aralık 2023’te imzalanmasıyla hayata geçirilmişti.

İKİ YENİ ADA DA LISTEYE EKLENİYOR

Kaynaklar, kapıda vize uygulamasının Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından Nisan 2026’ya kadar uzatılacağını belirtiyor. Bu uygulamalara, 10 adanın bulunduğu listeye Patmos ve Semadirek adalarının da eklenmesi planlanıyor. AB Komisyonu, programın geçen yıl içerisinde başarıyla uygulanmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak görünüyor.

100 BİN TÜRK VATANDAŞI ADALARA GEÇİŞ YAPTI

Kapıda vize uygulamasının başladığı Mart 2024’ten bu yana Rodos, İstanköy, Sisam, Midilli, Sakız, Leros, Sömbeki, Limni, Kalimnos ve Kastelorizo adaları için 100 binden fazla Türk vatandaşı vize aldı. Ayrıca, Yunanistan ile Türkiye, deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik muhtemel görüşmelere dair mutabık kalma konusunda geçmişte önemli adımlar atmıştı.