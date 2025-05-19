Türkler Vize Almada Zorluk Yaşıyor

VİZE KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Avrupa ile vize krizi giderek büyüyor. Türkiye’deki tatil masraflarındaki hızlı artış, birçok kişinin tatil rotasını yurt dışına çevirmesine neden oldu. Her ne kadar tatil için ilk tercihler hâlâ Türkiye olsa da, Türk vatandaşları artık Avrupa ve Balkan ülkelerini tercih etmeye başlıyor. Yurt dışı seyahatleri nedeniyle vize başvurularında bu yıl önemli bir artış kaydedildi.

VİZE BAŞVURULARINDA RET ORANLARI ARTIYOR

Ancak yapılan vize başvurularına verilen ret oranları, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, vizelerin reddedilmesinin en önemli nedenleri neler? Gazeteci Kenan Taş, Cüneyt Özdemir’in programında vize reddinin en büyük sebeplerinden birini açıkladı.

SAHTE OTEL REZERVASYONLARI PROBLEMİ

Kenan Taş, vize gotrü şirketlerinin belgeleri yeterince incelemediğini belirterek, “Vize redlerinin en büyük sebebi sahte otel rezervasyonlarıymış” ifadelerini kullandı. Aracı kurumların sahte belgeler kullanarak başvuruları kabul ettiklerini ve bu durumun vize alımını zorlaştırdığını vurguladı. Taş ayrıca, Türkiye’de pek çok kişinin Avrupa’yı gezmek için tatil planları yaptığını belirtti ve son 2-3 yıldır vize ile ilgili ciddi bir sorun yaşandığını dile getirdi.

HARCAMALAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kenan Taş’ın söylediklerine göre, Türk vatandaşları 2009’dan bu yana vize başvuruları için toplamda 800 milyon euro harcama yaptı. Ancak, vize başvurusu sırasında otel rezervasyonlarının doğruluğuna dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle vize şirketlerinin bu konuda yeterince özen göstermediğine dikkat çekti. Başvuruda bulunanların evraklarını dikkatlice hazırlamaları ve iyi bir seyahat amacı sunmaları gerektiğini de hatırlattı.