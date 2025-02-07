TurkNet’te Yeni Üst Düzey Atama

ADİL HAFA’NIN YENİ GÖREVİ

TurkNet, Siber Güvenlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Security Officer) olarak Adil Hafa’yı atadı. Hafa, yeni görevinde şirketin bilgi sistemlerinin, çalışanlarının ve müşterilerinin siber risklerden korunmasından ve farkındalıklarının artmasına yönelik faaliyetlerden sorumlu olacak.

KARİYER YOLCULUĞU

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan Adil Hafa, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Bilgi Güvenliği Mühendisliği yüksek lisansı yaptı. Kariyerine 2007 yılında savunma sanayiinde AYESAŞ’ta aviyonik sistem test kodlarının geliştirilmesi ile başladı. 2009-2013 yılları arasında Siemens AG, Siemens Enterprise Communications, ICterra ve Intertech gibi firmalarda çeşitli görevlerde bulundu. İş yaşamına Denizbank ve Garanti Teknoloji’de Sızma Test Uzmanı olarak devam etti. Daha sonra LC Waikiki’de BT Güvenlik Mühendisi olarak çalıştı.

SİBER GÜVENLİK DENEYİMİ

2018 ve 2019 yıllarında Siber Güvenlik Danışmanlığı hizmeti veren Adil Hafa, Takasbank’ta Kıdemli Siber Güvenlik Mühendisi olarak görev aldı. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde Siber Güvenlik Danışmanı olarak çalıştı. 2021 yılında Türkiye Varlık Fonu’nda Bilgi Güvenliği Yöneticisi pozisyonunda kariyerine devam eden Hafa, aynı yıl Yemeksepeti’ne Siber Güvenlik Direktörü olarak atandı. 2022-2023 yılları arasında Delivery Hero’nun global sızma testi, kırmızı takım ve Hackerone ödül avcılığı programlarına liderlik etti.

2023-2024 dönemi boyunca fintek sektöründe görev aldıktan sonra Adil Hafa, kariyerini GLG Network uzmanı ve Türk Telekom Pilot programında mentorluk ve danışmanlık hizmetleri vererek sürdürdü.