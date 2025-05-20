TÜRKSAT, Dördüncü Mobil Operatör Olacak

YENİ MOBİL OPERATÖR GELİYOR

92,2 milyon mobil telefon abonesi bulunan Türkiye’de, mevcut üç mobil operatörün yanına yeni bir oyuncu ekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in verdiği bilgilere göre, TÜRKSAT’ın yeniden yapılandırılması için hazırlanan yasanın detayları belirginleşiyor. Mobil operatör olarak hizmet vermeyi planlayan TÜRKSAT, bu yapılanma ile kablo ve yayın hizmetlerinden ayrılacak. Böylece şirket, iletişim alanında da önemli bir oyuncu haline gelecek.

TÜRKSAT CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN YETKİSİNDE OLACAK

Türkiye’nin dördüncü mobil operatörünü kurmaya hazırlanan TÜRKSAT, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yönetilen Türkiye Varlık Fonu’na ait şirketler arasında yer alıyor. Yeni dönemde bu şirketin sahip olduğu hakim hisseler, Turkcell ve Türk Telekom gibi Türkiye Varlık Fonu’nun kontrolünde olacak.