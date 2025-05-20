TÜRKSAT, Dördüncü Mobil Operatör Olacak

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YENİ MOBİL OPERATÖR HAZIRLIĞI

Türkiye, 92,2 milyon mobil telefon abonesi ile birlikte pazar payının tamamına sahip olan üç mobil operatöre bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre, TÜRKSAT’ın yeniden yapılanmasına dair yasa taslağı netleşiyor. Mobil operatör olarak da hizmet vermeye başlayacak olan TÜRKSAT, aynı zamanda kablo-yayın hizmetlerini ayrıştıracak. Bu değişim ile birlikte şirket, iletişim sektöründe güçlü bir aktör olabiliyor.

YENİ YÖNETİM MODELİ

TÜRKSAT, Türkiye’nin dördüncü mobil operatörünü oluşturma hazırlığı içindedir. Şirket, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yönetilen Türkiye Varlık Fonu’na ait şirketlerden biri. Yeni dönemde, TÜRKSAT’ın hakim hisseleri, Turkcell ve Türk Telekom ile benzer nitelikte Türkiye Varlık Fonu’nun elinde olacak. Bu durum, TÜRKSAT’ın iletişim alanında rekabet gücünü artırma potansiyelini barındırıyor.

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