TÜSİAD Başkanı Turan’dan Suçlamalara Yanıt

ÖMER ARİF ARAS’A SUÇLAMALAR

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras’ın, TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Aras’a yöneltilen suçlamalar arasında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma” bulunuyor. Aras’ın konuşmasının ardından, TÜSİAD’ın yönetim kadrosu da eleştirilerin merkezine yerleşti.

SUÇLAMALARA KARŞI NET DURUŞ

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Sözcü’den Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada suçlamalara karşı açık bir tutum sergiledi. Turan, “Bize yöneltilen ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlamalarını kabul etmiyoruz. Bugün ya da yarın kapsamlı bir açıklama yaparak yanlış anlamaların önüne geçeceğiz.” şeklinde belirtti. Turan ayrıca, TÜSİAD üyelerinin yaşanan eleştiriler nedeniyle üzüntü duyduğunu vurguladı.

YANLIŞ ANLAMALARA YOL AÇMAYACAĞIZ

Orhan Turan, TÜSİAD’a yönelik eleştirilerin yanlış anlamalara dayandığını ifade etti. Turan, “TÜSİAD olarak bir açıklama yapacağız ve yanlış anlamaların önünü kapatacağız” diyerek, kamuoyunu bilgilendirme vaadinde bulundu. TÜSİAD, uzun süredir ekonomi ve hukuk alanındaki gelişmelere dikkat çekiyor ve Genel Kurul’da yapılan eleştiriler de bu bağlamda değerlendirildi. Ancak bu eleştiriler, bazı kesimlerce sert bir şekilde tepki aldı ve yargıya taşındı.

KAMUOYU AÇIKLAMAYI BEKLİYOR

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras’ın suçlamalarla ilgili yapacakları kapsamlı açıklamanın kamuoyunda merakla beklendiği ifade ediliyor. TÜSİAD’ın bu açıklamayla eleştirileri nasıl yanıtlayacağı ve suçlamalara nasıl bir karşılık vereceği dikkatle izlenecek.