TÜSİAD’dan AB’ye önemli açıklama

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Türkiye’nin dünya ekonomisi ile en entegre sermaye grubu olan TÜSİAD, 9 Mayıs Avrupa Günü’ne özel dikkat çekici bir açıklama yaptı. TÜSİAD, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun acil bir gereklilik olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada “Küresel düzeyde sistemsel bir değişimden geçilirken Avrupa entegrasyonunun temel değerlerine dönülmesi gereken bir zamandayız,” ifadesine yer verildi.

ENTEGRE OLMA ZAMANI

Açıklamada ayrıca, “Avrupa Birliği beklenmedik atılımlar üzerine kurulmuştu. AB–Türkiye entegrasyon ortaklığı da kendi atılımını gerçekleştirebilir: Ayrışmayı yönetmek yerine, gerçek bir bütünleşmeye, stratejik uyum ve eyleme odaklanılmalıdır,” denildi. TÜSİAD, güvenin ortak demokratik değerlere ve daha derin ekonomik entegrasyona dayanan öngörülebilir bir zeminde inşa edilebileceğine dikkat çekti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ MODERNİZASYONU

TÜSİAD’a göre, AB–Türkiye Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, ortak rekabet gücünü artırmak için öncelikli bir konu ve stratejik bir zorunluluk. Bu modernizasyonun aynı zamanda sağlam bir güvenlik işbirliğinin de temel taşı olması gerektiği vurgulandı. Gümrük Birliği modernizasyonunun hızla gündeme alınmasının, TÜSİAD ve üyesi olduğu BusinessEurope ile birlikte, AB ve Türk iş dünyasının ortak talebi olduğu ifade edildi.