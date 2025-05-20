TÜSİAD Yöneticileri Hakim Karşısında!

ÖMER ARAS VE ORHAN TURAN’IN AÇIKLAMALARI

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, 13 Şubat Perşembe günü gerçekleşen Genel Kurul’da son dönem siyasi gelişmelere dair görüşlerini paylaşmıştı. Aras, artan gözaltı ve tutuklamalarla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz.”

SORUŞTURMA SÜRECİ

Bu konuşmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ömer Aras hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Ayrıca, 19 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin tepki göstererek, “Yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız” demesinin ardından, Orhan Turan da soruşturmaya dahil edildi.

KAMU BARIŞINI BOZMA İDDİASI

Aras ve Turan’ın açıklamalarının “kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözler” olduğu öne sürüldü. İş insanları adliyeye polis eşliğinde getirildi ve hakimlikte kollarına giren polislerce götürüldü. Aras ve Turan, yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakkında kamu davası açılan bu isimler, soruşturmaya “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddialarıyla uğraşmak durumunda kaldı. Dava, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle açıldı. İlerleyen süreçte, Turan ve Aras hakkında “zincirleme olarak adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçu ile iddianame hazırlandı. İddianamede, her iki isim için de 62 günden az olmamak üzere adli para cezası talep ediliyor.

DURUŞMA SÜRECİ

TÜSİAD davasıyla ilgili ilk duruşma, bugün 09.30 sıralarında İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlıyor.