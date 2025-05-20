TÜSİAD Yöneticileri İlk Defa Yargı Önünde

TÜSİAD YÖNETİCİLERİ HAKKINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Arif Aras, bugün hakim karşısına çıkacak. İki yönetici, 13 Şubat’ta yapılan TÜSİAD Genel Kurulu’ndaki ifadeleri nedeniyle soruşturma kapsamında yargılanıyor. Turan ve Aras, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsle suçlanıyor. İstanbul Adalet Sarayı’na gelen iki isim, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak. İkisi için 5 yıl 6 ay 15’er güne kadar hapis cezası talep ediliyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Soruşturma, 13 Şubat’taki genel kurulda gerçekleştirilen konuşmaların ardından başlatıldı. Toplantıda, Ömer Aras, son zamanlarda yaşanan gelişmelerin toplumda derin endişe yarattığını ifade etti. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise, “Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz.” sözleriyle dikkat çekti.

ADLİ KONTROLE TABİ OLARAK SERBEST BIRAKILDILAR

Başsavcılık, Turan’ın konuşmasında bazı soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin eden ifadelerde bulunduğunu vurguladı. Bu ifadelerin gerçeğe aykırı olduğu ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğu ifade edildi. Savcılığın talebi üzerine, Turan ve Aras yurtdışı çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.