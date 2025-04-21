Tutukluluk Durumu Sürüyor

YÜKSEK KÂRLILIK VAADİYLE DOLANDIRICILIK İDDİASI

Yüksek karlı güvenilir bir fon iddiasıyla tanınmış futbolcuların da aralarında bulunduğu 30’dan fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın yargılandığı duruşmada, tutuklu sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

MÜŞTEKİ HENÜZ KAYBINI ANLATTI

Duruşmada ifadeye katılan müşteki Nuray Şengüler, “Ben Denizbank ile açıldığı günden itibaren çalışıyorum. Seçil ile de o bankada müdür olduğundan bu yana çalışıyorum. Denizbank benim ikinci evim. Seçil Erzan’a 10 milyon lira ile 6 bin 650 dolar verdim. Yaşadığım mağduriyet nedeniyle hasta kocamı iki yıl hastaneye götüremedim, evimde can çekişerek öldü. Bu durumda bankanın bir suçu yoksa bizler mi suçluyuz? İnsanların hakaretlerine maruz kalıyoruz. Kurnaz, paragöz, salak muamelesi görüyoruz. Ben mecbur muydum gidip emniyete ifade vermeye? Çocuklarım ‘Anne sen mağdursun, rahat ol’ dedi. Seçil’in kendisi her şeyi çok iyi biliyor. Burada doğruyu anlatsın” şeklinde konuştu.

SANIK KAÇMAYACAĞINI İDDİA EDİYOR

Sanık Seçil Erzan, savunmasında tefecilik yapan kişilerin bulunduğunu belirterek, bir çarkın içinde kaldığını öne sürdü. Tahliye edilmesi durumunda kaçmayacağını ifade eden Erzan, “Kendime menfaat sağlayayım ya da iyi bir hayat yaşayayım diye bir durumum olmadı. Ben olayların gerçekleştiği dönemde 8 ay kiramı ödeyememiştim. Bu dosyada toplam zarar tutarı 19 milyon dolar. 11 milyon doları bu müştekilere faiz ödemesi olarak yaptım. Gerçekten tefecilik yapan müşteki konumunda olan kişiler var. Onlar benim kendilerini dolandırıcılık amacıyla aldatmadığımı biliyorlardı. Ben 11 milyon doları çok ağır baskılarla ödemek zorunda kaldım. Tahliyemi talep ederim” dedi.

MAHKEME TUTUKLULUĞU DEVAM ETTİRDİ

Mahkeme, sanık Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’ya ait HTS ve baz kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan istenilmesine hükmetti. Denizbank’a yazarak sanıkların özlük dosyalarının istenilmesini talep eden mahkeme, tanık Umut Akgöze’nin zorla getirilmesine yönelik yazı yazılmasına ve daha önce ifadesi alınmamış olan şikayetçilerin tekrar dinlenmesine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 16 Haziran tarihine ertelendi.

DAVADA SUÇLAMALAR YER ALIYOR

Seçil Erzan’ın yargılandığı davada, “özel belgede sahtecilik” ve “ticari faaliyetler sırasında nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede, Seçil Erzan’ın Denizbank’ın Levent şubesinde müdür olduğu, müşteki Bülent Çeviker’den yüksek kar vaadiyle 2 milyon dolar aldığı ve sonra kendisine ulaşmaya çalışan Çeviker’in durumu bankaya bildirmesiyle soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Erzan’ın futbolcular ve iş insanları üzerinden yüksek kar getiren bir fon olduğunu söyleyerek müştekileri dolandırdığı iddia ediliyor.