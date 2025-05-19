Tutukluluk Tedbirdir, Cezaya Dönüşmemeli

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Medyascope’ta Ruşen Çakır ile gerçekleştirdiği konuşmada gündemdeki önemli konuları değerlendirdi. Arınç, 19 Mart operasyonu, AK Parti’nin geleceği ve çözüm süreci gibi kritik başlıklar hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılanmasının yanlış olduğunu ifade eden Arınç, bu yargılamanın tutuksuz şekilde sürdürülmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, duruşmaların naklen yayımlanması fikrini gerçekçi bulmadığını vurguladı ve “Bugün duruşmalara dışarıdan kamera almak bile yasaktır. Bunu Yassı Ada duruşmalarına benzetmek yanlış bir fikir” dedi.

AK PARTİ’NİN OY ORANI VE GELECEĞİ

Arınç, AK Parti’nin mevcut oy oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yüzde 50 seviyesine ulaşmanın günümüzde zor göründüğünü belirtti. “2001’de neyin sözünü verdiysek ona dönelim. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar üçlüsüne geri dönelim.” diyerek, partinin kuruluş ilkelerine dönmesi gerektiğine dikkat çekti. Arınç, AK Parti’nin yeniden güç kazanması için reformlara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

UMUT HAKKI TARTIŞMALARI

Ayrıca, Arınç umut hakkı konusuna da değinerek, bu hakkın yalnızca Abdullah Öcalan için değil, aynı durumda olan herkes için geçerli olması gerektiğini vurguladı.