Tütün Üretimi Artarak Devam Ediyor**

MUŞ’TAN Tütün HASADI HABERLERİ

Önemli tütün üretim merkezlerinden biri olan Muş’ta ve diğer illerde hasat dönemini tamamlayan üreticiler, topladıkları tütün yapraklarını ipe dizip kurutma işlemi için düzeneklere yerleştirdi. Kuruyan ve işlenmeye hazır hale gelen tütün yaprakları, üreticiler tarafından daha önceden sözleşme imzalanan firmalara gönderilmeye başladı. Bu yıl 26 ilde tütün ekimi gerçekleştiren 52 bin üreticinin yaklaşık olarak 85 bin ton tütün hasat etmesi ve bu üretimle ekonomiye 20 milyar lira katkının sağlanması bekleniyor.

TÜTÜN SATIŞLARINA BAŞLANDI

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, ülke genelinde verimli bir hasat dönemi yaşandığını belirtti. Birçok ilde tütün alım sürecinin başladığını ifade eden Solgun, “Bu yıl kaliteli ürün elde ettik. Şu an Hatay ve Adıyaman’da alımlarımız başladı. Ege ve Karadeniz bölgelerinde üreticilerimiz satış hazırlığına geçti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hasat tamamlandı. İlerleyen günlerde Türkiye’nin tüm illerinde tütün alımını gerçekleştireceğiz. Tarım ürünleri arasında kazançlı bir yıl geçirdik. Tütün fiyatları arttı. İnşallah üreticinin de tütün alan şirketlerimizin de yüzü gülecek. Çünkü hastalıksız ve sağlıklı bir ürün elde edildi” diye konuştu.

GELECEK YILDA DAHA FAZLA ÜRETİM HEDEFİ

Solgun, bu yıl 26 il ve 112 ilçede 52 bin tütün üreticisiyle sözleşme yapıldığını ve sözleşme kapsamında ürün alımına başlanıldığını vurguladı. 85 bin ton tütün hasadı ile ekonomiye 20 milyar lira gelir sağlanacağının altını çizen Solgun, “Gelecek yıl yeni şirketlerle daha fazla üretim yapacağız. Daha fazla üretim yapabilmek için 3 firma daha ülkemize kazandırdık. Ayrıca bu yıl ilimizde deneme ürünlerinin de ekimini gerçekleştirdik. Üreticilerimizi daha verimli ürünlere yönlendiriyoruz. Ülkemizde yetişmeyecek tütün çeşidi yok. Kaliteli tütünler ülkemizde yetişiyor. Oryantal tütünde dünya lideriyiz. Amerika’nın Virginia tütünü, Batman, Adıyaman ve Mardin’de üretilmekte. Yeni çeşitlerle daha fazla üretim ve kazanç elde etmek için çaba gösteriyoruz” diye ekledi.

ÜRETİCİLERİN AİLE GEÇİMİ

Tütün hasadını gerçekleştiren Ramazan Öğüt, ailesiyle birlikte uzun yıllardır tütün ekimi yaptıklarını ifade etti. Tütünün zahmetli bir iş olduğuna dikkat çeken Öğüt, “İşimizden memnunuz. Ailemizin geçimini tütünle sağlıyoruz. Tütünü hasat ettikten sonra tek tek getirip bağlıyoruz. Kurutmak için iplere astığımız tütünleri çatıya asıyoruz. Ayrıca her yağmur yağdığında nemlenmesini önlemek için yerlerini değiştiriyoruz” şeklinde konuştu.