ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Araç muayene istasyonları için TÜVTÜRK dönemi sona erdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesine yönelik olarak başlatılan ihale süreci başarıyla tamamlandı.

IMTIYAZ HAKKI YENİ GRUPA DEVREDİLDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan bilgiye göre, araç muayene istasyonlarının imtiyaz hakkı 1 milyar 720 milyon dolar bedelle MOI Ortak Girişim Grubu’na devredildi. Bu karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak resmi olarak duyuruldu. İhalede en yüksek teklifi veren grup böylece yeni dönemin sahibi oldu.