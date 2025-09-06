“Tuzaklara Düşmeyeceğiz, Devam Edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valilik Binası’nın açılış törenine katıldı. Erdoğan’ın listedeki ikinci ziyareti ise 300 bininci afet konutu kura çekimi, anahtar teslimi ve tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni oldu. Burada önemli açıklamalar yapan Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecinde kararlılıkla ilerleyeceklerini vurguladı. Yapılan açıklamalardan önemli başlıklar aşağıda yer alıyor.

A MİLLİ TAKIMLARA BAŞARILAR DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerin vasıtasıyla Malatya’mızın 13 ilçesindeki her bir kardeşime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman’da bizleri takip eden kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. A Milli Voleybol Takımı’mızı ve A Milli Basketbol Takımı’mızı aldıkları neticeler nedeniyle kutluyorum. A Milli Futbol Takımı’mıza da İspanya maçında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

SÜRECİ KURBAN ETMEYECEĞİZ

Erdoğan, “Örgütün Suriye’deki uzantılarını kışkırtarak destek veriyor. Ellerinin altında bütün aparatları harekete geçiriyor. Hedefleri belli, o da ilerleyen süreci yavaşlatmak. Bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok idmanlıyız. Allah’ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz. Yetti. Savaş ve terör baronları emellerine ulaşamayacak” dedi.

ŞEHİTLERİMİZİ RAHATSIZ EDECEK HİÇBİR ADIM ATMADIK

“Türkiye’nin ve bölgenin önünde yeni kapılar açılacak. Şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek, rahatsız edecek hiçbir adım atmadık atmayacağız” ifadesinde bulundu.

VATANDAŞLARIMIZIN HUZURLA OTURMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Erdoğan, “Bugün 300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz. Yeni yatırımlarımızın açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuruyla oturmalarını temenni ediyorum” diye konuştu.

MALATYA HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Cumhurbaşkanı, “Battal Gazi’nin diyarındayız. Her zaman olduğu gibi bizleri yine bağrına basan Malatya halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aşık maşukuna kavuşunca nasıl mutlu oluyorsa biz de mutlu oluyoruz. Bugüne kadar şartlar ne olursa olsun Malatya’yı asla ihmal etmedik” dedi.

DEPREM ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM

“6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerinden biri de Malatya’dı. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına veriyoruz. Deprem şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

UMUTLARI SIFIRDAN YEŞERTMEYİ BAŞARDIK

“6 Şubat’ın sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bunu yüreğimizin en derininde hissettik. Milletimizle el ele vererek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız dedik. Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı. Kısa sürede enkazları kaldırdık. Umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık” şeklinde bilgi verdi.

HAK SAHİBİ HER 3 VATANDAŞIMIZDAN 2’SİNİ YUVASINA KAVUŞTURDUK

Erdoğan, “Yapılanı, edileni, ortaya konulan emeği siz de görüyorsunuz. Haziran’da 250 bininci konutu depremzede kardeşlerimize vermiştik. Anahtarların büyük kısmı hak sahiplerine teslim edildi” dedi.

MALATYA’DA 43 BİN 408 HAK SAHİBİ YUVASINA KAVUŞUYOR

“Bugünkü törenle il ve ilçe merkezlerinde toplamda 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Böylece Malatya’da 43 bin 408 hak sahibi yuvasının anahtarına kavuşuyor” bilgisi verdi.

304 BİNİ AŞKIN EV VE İŞ YERİ VERİYORUZ

“300 bin sınırını aşarak 295 bin 929’u konut olmak üzere 304 bini aşkın yuva ve işyerini vatandaşlarımıza veriyoruz” şeklinde ekledi.

41 YENİ YATIRIMIN AÇILIŞINI YAPIYORUZ

“Toplam tutarı 5 milyar 940 milyon lira olan bu yatırımlar ile Malatya’mıza yeni bir çehre kazandırıyoruz” dedi.

EMEĞİ GEÇEN KURUMLARI CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanı, “Bu eserlerin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen bakanlıklarımızı, büyükşehir belediyemizi ve diğer kurumları canı gönülden tebrik ediyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

TARIM SİGORTASI OLANLARIN 3.1 MİLYAR LİRALIK ÖDEMELERİNİ YAPTIK

“Nisan ayında bir zirai don olayı yaşadık. Malatya’da kayısı üretimine zarar verdi. Tarım sigortası olanların 3,1 milyar liralık ödemelerini yaptık” dedi.

ARA SIRA YOLLARI AVRUPA’YA DÜŞÜYOR O ZAMAN BİZİ ŞİKAYET EDİYORLAR

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin durumu içler acısı. Ara sıra Avrupa’ya düşüyor, o zamanda işleri bizi şikayet etmeye geliyor” dedi.

MİLLETTEN ÖYLE BİR TOKAT YEDİKİ HALA KENDİNE GELEMEDİ

Cumhurbaşkanı, “Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu. Türk siyasetine asla yakışmayan sözler ediyor” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Yatırımlarının, yuvalarının tüm Malatyalı hemşerilere hayırlı olmasını diledi.