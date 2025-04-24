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Tuzla’da Deri OSB’de Patlama Meydana Geldi

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İŞ KAZASI KORKUTTU

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan bir iş kazası korku dolu anlar yaşattı.

PATLAMA OLDU

Bölgede bulunan bir arıtma tesisinde meydana gelen patlama sonrası, sesi duyanlar hemen 112 Acil Servis Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine hızlıca çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. İlk belirlemelere göre, patlamada biri ağır olmak üzere toplam 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve ekiplerin olay yerindeki incelemeleri halen devam ediyor.

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