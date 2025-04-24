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Tuzla’da İş Kazası: 5 Yaralı!

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KORKUNÇ İŞ KAZASI

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan feci bir iş kazası birçok kişiyi korkuttu.

PERTLAMANIN NEDENİ VE SONUÇLARI

Bölgedeki bir arıtma tesisinde meydana gelen patlama, çevredeki insanların dikkatini çekti ve acil durum bildiriminde bulunmalarına sebep oldu. Olayın ardından 112 Acil Servis Merkezi’ne yapılan ihbarda, hızlı bir şekilde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. İlk değerlendirmelere göre, patlama sonucunda biri ağır olmak üzere toplamda 5 işçi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından, olay yerindeki incelemeler ise devam ediyor.

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