Tuzla’da Patlama, 5 Yaralı Var!

İŞ KAZASI ANI

İstanbul’da Tuzla ilçesindeki Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde ciddi bir iş kazası oldu.

ARITMA TESİSİNDE YAŞANAN OLAY

Bölgede yer alan bir arıtma tesisinde aniden patlama gerçekleşti. Olayı duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis Merkezi’ne bildirdi.

YARALILAR VE HASTANEA KALDIRILMA İŞLEMLERİ

Kısa süre içerisinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi. İlk tespitlere göre, patlama sonucunda biri ağır olmak üzere toplam 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olay yerindeki incelemeler devam ediyor.