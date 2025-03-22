Ekonomi

Twitter’ın İkonik Kuş Logosu Satıldı

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AÇIK ARTIRMA SONUÇLARI

RR Auction, nadir ve koleksiyonluk eşyaların yer aldığı açık artırmayı gerçekleştirdi. 254 kilogram ağırlığında ve 3,7×2,7 metre boyutunda olan bu tabelanın 34 bin 375 dolara satıldığı bildirildi. Ancak, tabelayı satın alan kişi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Twitter’ın yeniden markalaşma sürecinde, Elon Musk, şirketin eski tabelalarının yanı sıra nostaljik ürünler, mutfak malzemeleri ve ofis mobilyaları gibi birçok farklı eşyayı açık artırmaya sunmuştu.

NADIR KOLEKSİYONLUK ÜRÜNLER

Aynı müzayedede teknoloji tarihine damga vurmuş diğer nadir koleksiyonluk ürünler de önemli bir ilgi gördü. Apple-1 bilgisayarı ve aksesuarlarının toplam satış fiyatı 375 bin dolara ulaştı. Ayrıca, Steve Jobs’un 1976 yılında imzaladığı Apple Computer Co. çeki 112 bin 54 dolara satıldı. Bunun yanı sıra orijinal ambalajındaki birinci nesil 4GB kapasiteli iPhone ise 87 bin 514 dolara alıcı buldu.

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