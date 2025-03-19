Twitter Ve Instagram Çöktü Mü?

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ERİŞİM SORUNU

Sosyal medya platformlarına erişim sağlamakta zorluklar yaşanıyor. Kullanıcılar, akış yenileme problemleri ile karşılaştıklarını söylüyor. Gece saatlerinde başlayan bu sorunla ilgili birçok kişi, “Twitter çöktü mü, dondu mu, ne sorun var?” gibi soruları araştırıyor.

YOUTUBE’DA DA PROBLEMLER YARATILIYOR

YouTube kullanıcıları, platforma erişim sağlamaya çalışırken uzun süre bekleme sorunları yaşıyor. Kullanıcılar, videoların yüklenmediğini ve canlı yayınların kesintiye uğradığını belirtiyor. Bazı kullanıcılar ise YouTube’a tamamen erişemediklerini ifade ediyor.

X’TE AKIŞ VE GİRİŞ SIKINTILARI

Eski adıyla Twitter olarak bilinen X platformunda, kullanıcılar akış yenileme, tweet paylaşımı ve mesaj gönderme konularında ciddi aksamalar olduğunu bildiriyor. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor.

INSTAGRAM’DA BAĞLANTI PROBLEMLERİ

Instagram kullanıcıları da, X ve YouTube’da yaşanan benzer problemlerle karşılaştıklarını aktarıyor. Hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremeyen bazı kullanıcılar, doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını dile getiriyor.