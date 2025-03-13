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Üç Hisse İçin Tedbir Açıklaması

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KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AÇIKLAMALARI

Borsa İstanbul A.Ş. 13 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA), Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) ve Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alınan önlemleri aktardı. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde; Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda uygulamaya alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) gereğince TERA.E payları, 14/03/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/04/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) ve Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) için BİST’in yaptığı açıklama ise şöyle; Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) uyarınca EUYO.E ve YGYO.E payları, 14/03/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/04/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek. Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” gibi uygulamaları içermektedir. İlgili payda mevcut olan ve VBTS kapsamında daha önce tanımlanan tedbirler (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) de emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

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