Üç Hisseye Tedbir Sistemi Uygulandı

Borsa İstanbul A.Ş., 13 Mart 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA), Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) ve Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) hisseleri ile ilgili Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirleri duyurdu.

TERA HİSSELERİ İÇİN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) ile ilgili yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu kararına dayalı olarak Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TERA.E paylarının 14/03/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/04/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceğini belirtti.

EUYO VE YGYO İÇİN TEDBİRLER

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) ve Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) ile ilgili BİST’in yaptığı açıklamada ise, Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde, bu hisselerin 14/03/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/04/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işleme gireceği ifade edildi. Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını içeriyor. Ayrıca, halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında daha önce tanımlanan açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbirleri, emir paketi tedbirleri süresince devam edecek.