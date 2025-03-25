Üç İnşaat Şirketine El Konuldu

SORUŞTURMA KAPSAMINDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma sürecinde, üç firma hakkında önemli bir karar alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu’na ait inşaat şirketlerine el konuluyor. Buna göre, Furkan Remzi Ceylan’ın sahibi olduğu İSCON İnşaat, Ali Nuhoğlu’na ait olan Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat’a el konması kararı verildi.

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortak olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne de el konulmuştu. Bu gelişmeler, soruşturmanın derinleştiğini ve belediye çalışmalarının etkilenebileceğini gösteriyor.