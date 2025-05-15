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Üç Polis Hakkında İddianame Düzenlendi

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YUNUS EMRE GEÇTİ’YLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 22 Eylül 2024 tarihli motosiklet hırsızlığı nedeniyle yakalanan Yunus Emre Geçti, karakoldan firar ettikten sonra aranmaya başlamıştı. Aranan şahsın, 26 suç kaydı bulunuyor. 19 yaşındaki Geçti, Ihlamurkuyu’da polisi görünce direniş gösterdi.

ÇIKAN ARBEDEDE POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Olay esnasında, Yunus Emre Geçti polis memurunun silahını alarak hem etrafa hem de polislere ateş açtı. Bu saldırı sonucunda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit oldu. Ayrıca, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile saldırganın annesi P.G. (43) yaralandı. Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesiyle ilgili 3 polis memuru hakkında “görevi kötüye kullanma” suçuyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

İddianamede, polis memuru Abdullah A.’nın komiser olduğu, diğer iki kişinin ise polis memuru olarak görev yaptığı bilgisi yer aldı. Olayla ilgili süreç devam ediyor.

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