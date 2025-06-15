Ekonomi

Üç Şirket Yarın Temettü Verecek!

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BORSADA TEMETTÜ DAĞITIMI DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul’da kâr eden şirketler, kazançlarını ortaklarıyla paylaşmaya devam ediyor. Yarın yapılacak olan temettü dağıtımlarıyla birlikte, önemli şirketler yatırımcılarına kazanç sağlamış olacak.

TÜRK HAVA YOLLARI TEMETTÜ MİKTARI

Türk Hava Yolları, 1 TL nominal değerli hisse başına net 2.9257245 lira temettü ödeyecek. Bu dağıtım, hafta içindeki yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor.

Emlak Konut, hisse başına 0.40 lira temettü paylaşacakken, Merit Turizm ise 0.1190000 lira temettü ödemesi yapacak. Bu temettüler, yatırımcıların hesaplarına 18 Haziran 2025 tarihinde geçecek.

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