Üç Süpersonik Uçak Norveç’e İndi

BOMBARDIMAN UÇAKLARI NORVEÇ’E İNDİ

ABD’nin Teksas’taki Dyess Hava Üssü’nden kalkan üç süpersonik ağır bombardıman uçağı Norveç’e iniş yaptı. Bu operasyon sırasında, İzlanda’daki Keflavík üssünden NATO Hava Polis görevini destekleyen İspanyol EF/A-18M Hornet uçakları da uçaklara eşlik etti.

Tatbikatların amacı, “bul, sabitle, takip et ve hedefle” yeteneklerini zorlu ve yüksek tehditli hava sahalarında geliştirmek olarak belirleniyor. Eğitimler, simüle edilen hava ve kara tehditleriyle pilotların serbest manevra kabiliyetini test ederek, gerçek zamanlı koordinasyon, hızlı müdahale ve hava üstünlüğü sağlama becerisini artırmayı hedefliyor. Bombardıman Filosu Komutanı Yüzbaşı Eric Alvarez, “Bu görev, NATO müttefiklerimizle entegre şekilde savaşma biçimimizi eğitme imkanı sunuyor; hazır ve uyumlu olmayı sağlıyor” diye belirtti.

RUSYA’YA MESAJ OLARAK YORUMLANDI

Etkinlik, Rusya’nın büyük çaplı “Zapad-2025” askeri tatbikatından sadece haftalar önce gerçekleştirilerek NATO’nun “açık bir mesajı” olarak değerlendirildi.