Üç Yeni Üye RTÜK’e Seçildi

TBMM GENEL KURULU’NDA SEÇİM YAPILDI

TBMM Genel Kurulu’nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelikleri için AK Parti, CHP ve İYİ Parti adayları arasında seçim gerçekleştirildi. Seçim öncesi adayların isimleri Genel Kurul’da sırayla okundu. AK Parti’den Hasan Davulcu ve Erhan Güven, CHP’den Tuncay Keser ile Ahmet Kılınç, İYİ Parti’den ise Ahmet Can Buğday ve Emin Erdoğan aday olarak yarıştı.

OYLAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Toplam 416 milletvekilinin yer aldığı oylamada, AK Parti’nin Hasan Davulcu 387 oy, Erhan Güven 124 oy aldı. CHP’nin adaylarından Tuncay Keser 339 oy, Ahmet Kılınç ise 51 oy aldı. İYİ Parti’nin adayları Ahmet Can Buğday 307 oy, Emin Erdoğan 56 oyla yarıştı. Ayrıca, bir oy boş, yedi oy geçersiz sayıldı.

SEÇİLEN ÜYELER BELİRLENDİ

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilerek görev alma hakkı kazandı.