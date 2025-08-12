Gündem

Uçak Acil İniş Yaptı, Ekipler Hazır

UÇAKTA ARIZA MEYDANA GELDİ

Antalya’dan hareket eden bir uçak, Marmara Denizi üzerinde giderken ön dikmesinde arıza yaşadı. Uçağın pilotu, Hava Trafik Kontrolörü ile iletişime geçerek acil iniş gerçekleştireceğini bildirdi. Pilot, Hezarfen Havalimanı’na inmek istediğini, gerekiyorsa Büyükçekmece Gölü’ne de iniş yapabileceğini dile getirdi. Atatürk Havalimanı’nda tur atan uçak için itfaiye ve ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekipleri hazır bir şekilde bekledi.

HEZARFEN HAVALİMANI’NIN ÖZELLİKLERİ

Uçak, saat 12.30’da Hezarfen Havalimanı’na güvenli bir iniş yaptı. Hezarfen Havalimanı, İstanbul’un Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesi sınırları içinde, Büyükçekmece Gölü’nün kuzey kısmında yer alan 500 dönümlük bir alanda bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk özel havaalanı olan bu tesis, 1992 yılında hizmete açılmıştır. Havaalanı, Türk havacılığının öncüsü olarak bilinen Hezarfen Ahmet Çelebi’nin adını taşır; kendisi Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçan bir bilim adamıdır.

