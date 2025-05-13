Uçak Dönemi Değişiyor, Kural Dışı!

UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA YENİ DÜZENLEME

Türk Hava Yolları (THY), yolcu disiplinini sağlamak ve uçuş güvenliğini artırmak için önemli bir adım attı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni “Yolcu Anonsları Genelgesi” doğrultusunda, iniş sırasında güvenlik kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolcular, yalnızca uyarılmakla kalmayacak, aynı zamanda idari para cezası ile karşılaşabilecek.

KURAL DIŞI DAVRANAN YOLCULARA PARA CEZASI

Yeni düzenleme kapsamında, uçak park yerine tam olarak varmadan ayağa kalkan, üst bagaj bölmelerini açan ya da yapılan anonslara rağmen oturumlarını sürdüremeyen yolcular “Kural Dışı Yolcu” kategorisine alınacak. Bu gruptaki yolcular, ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde para cezası alma riski taşıyor. Alınan kararın amacı, özellikle iniş sırasında yaşanabilecek kazaları engelleyerek yolcu güvenliğini en yüksek seviyeye taşımak.

KABİN EKİPLERİNE YENİ GÖREVLER EKLENDİ

Düzenlemeyle birlikte kabin ekiplerinin görev tanımında da değişiklik yapıldı. Artık, inişten sonra yapılan standart veda anonsuna ek olarak, yolculara kemer ikaz ışığı sönmeden yerlerinden kalkmamaları gerektiği konusunda özel bir uyarı yapmaları zorunlu hale geldi.

GENELGE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer veriliyor: “Yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılan ticari hava taşıma işletmeleri, uçuşlar sırasında yolculara yönelik anonslarda; uçakta sigara ve tütün mamulleri kullanan yolcular ile uçak park pozisyonuna gelmeden ve kemer ikaz ışıkları sönmeden ayağa kalkarak intizamı bozan yolcuları uyarmak, bu tür yolcuları disipline etmek ve yolcu farkındalığını artırmak için revizyon yaparak standart güncel anonsların ivedilikle uygulanmasını temin eden UOD – 2025/01 No.lu ‘Yolcu Anonsları Genelgesi’, Genel Müdürlük Makamı tarafından 02.05.2025 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.”