Uçak Ve Helikopter Çarpıştı: 18 Ölü

ABD’DE KAZA SONRASI GELİŞMELER

ABD’den gelen uçak kazası haberi, tüm dünya medyasında son dakika gelişmesi olarak geniş yer buldu. Yerel saatle 20.50’de, Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı’na iniş yapmakta olan bir yolcu uçağı, havada bir askeri helikopterle çarpıştı.

NEHRE DÜŞEN İKİ HAVA ARACI

Çarpışmanın ardından her iki hava aracı da alevlere bürünüp Potomac Nehri’ne düştü. Olayın ardından çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine yönlendirildi ve arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı.

KÜLE VE PİLOTLARIN DİYALOGU

Çarpışmanın nasıl gerçekleştiği üzerine birçok soru gündeme gelirken, olaydan saniyeler önce kule ile uçak ve helikopter pilotları arasında geçen konuşmalar gün yüzüne çıktı. NTV yayınında yorum yapan gazeteci Hüseyin Günay, uçak pilotu ve helikopter pilotu arasında geçen konuşmaların ses kaydını dinlediğini söyledi. Günay, kaydın başlangıcında kulenin normal bir şekilde pilotlarla iletişim kurduğunu ve konumlarını teyit ettiğini belirtti; ancak saniyeler içerisinde olayın kontrolden çıktığı ve trajik kazanın yaşandığını ifade etti.

HEKİKOPTER PİLOTUNUN SON HAMLESİ

Günay, helikopter pilotunun son bir manevra yapmak için çaba gösterdiğini ancak bunun başarılı olmadığını belirtti. Kule tarafından helikopter pilotuna “Uçağı gördün mü?” şeklinde bir soru yöneltildiğini aktaran Günay, ardından kazanın meydana geldiğini söyledi. Canlı yayında, “Uçak ve helikopter çarpışmadan önce kule, her iki pilotla da iletişime geçiyor. Özellikle ‘Uçağı gördün mü? Helikopteri gördün mü?’ diye soruluyor. Fakat 10 saniye sonra helikopter içerisinde bir çarpışma öncesi kargaşa sesi duyuluyor ve pilotun manevra yapmaya çalıştığına dair sözlerine rastlanıyor. ‘Dönüyorum, kırmaya çalışıyorum’ ifadesi var. Pilot müdahalede bulunmaya çalışıyor. Bu durum, yolcu uçaklarının rotalarının önceden belirlendiğini, helikopterin ise rotaya girdiğini gösteriyor. Washington’da hava sahası oldukça dar. Dinlediğim ses kaydından edindiğim izlenim, bir kaza izlenimi; ancak bunun netleşmesi için yetkililerin açıklamalarına ihtiyaç var.” dedi.

KURBANDA HAYATINI KAYBEDENLER

ABD medyası, Potomac Nehri’nden 18 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını aktardı.