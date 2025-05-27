Uçaklarda 7 Eşya Artık Yasaklandı

ABD UÇUŞLARINDA YASAĞI KAPAN EŞYALAR

ABD uçuşları için alınan yeni güvenlik önlemleriyle yangın riski oluşturabilecek eşyaların bagaja alınması yasaklandı. Bu eşyaların artık yalnızca el bagajında taşınması gerekecek. Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçuş güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir güncelleme gerçekleştirdi.

YASAKLI EŞYALAR

Yeni düzenleme ile birlikte yasaklanan eşyalar şu şekilde sıralanıyor:

* Güç kaynakları (Powerbank)

* Telefon şarj kutuları

* Ekstra lityum-iyon piller

* Ekstra lityum-metal piller

* Telefon bataryaları

* Dizüstü bilgisayar pilleri

* Harici batarya paketleri veya taşınabilir şarj cihazları

Bu her bir eşyanın uçakların kargo bölümünde taşınması yasaklandı.

YANGIN RİSKİNİ ÖNLEME ADIMI

Bu yasakların arkasındaki sebep, özellikle lityum pillerin oluşturduğu yangın riskidir. FAA’ya göre, bu piller hasar gördüğünde ya da yanlış paketlendiğinde aşırı ısınabiliyor ve alev alabiliyor. Kargo bölümünde oluşabilecek bir yangın, çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor ve uçağı tehlikeye atabiliyor. Bu nedenle, söz konusu eşyaların uçakta taşınması, uçuş güvenliğini tehdit edebileceği için sınırlandırılmıştır.

SAĞLAM TEKNOLOJİ İLE GÜVENLİK ARTIRIYOR

FAA tarafından yapılan açıklamada, “Elde taşınan bir çanta kapıda veya uçakta kontrol edildiğinde, tüm yedek lityum piller ve güç bankaları çantadan çıkarılmalı ve uçak kabininde yolcuyla birlikte tutulmalıdır. Akü terminalleri kısa devreye karşı korunmalıdır” denildi. Bu yeni kural, uçaklarda batarya kaynaklı yangınları önlemeyi ve yolcu güvenliğini artırmayı hedefliyor.