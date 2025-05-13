Uçaklarda Kural Dışı Yolculara Ceza

YOLCU GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Türk Hava Yolları (THY), uçuş güvenliğini artırmak ve yolcu disiplinini sağlamak için önemli bir adım atıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) yayımladığı yeni “Yolcu Anonsları Genelgesi” doğrultusunda, iniş anında güvenlik kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara, sadece uyarı yapılmakla kalmayacak, aynı zamanda idari para cezasıyla karşılaşabilecekler.

KURAL DIŞI YOLCULARA CEZA UYGULANACAK

Yeni düzenleme ile, uçak park yerine tam olarak ulaşmadan ayağa kalkan, üst bagaj bölmelerini açan ya da yapılan anonslara rağmen yerinde kalmayı reddeden yolcular “Kural Dışı Yolcu” kategorisine alınacak. Bu kategorideki yolcular, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde para cezası alma riskiyle karşı karşıya kalacak. Alınan kararın temel amacı, iniş sırasında meydana gelebilecek kazaların önüne geçerek yolcu güvenliğini en üst seviyeye taşımak.

KABİN EKİPLERİNE YENİ SORUMLULUKLAR EKLENDİ

Yapılan düzenlemeyle kabin ekiplerinin görev tanımlarında da değişiklikler yapıldı. Artık inişin ardından yapılan geleneksel veda anonsuna ek olarak, yolculara kemer ikaz ışığı sönmeden yerlerinden kalkmamaları gerektiği konusunda özel bir uyarı yapılması zorunlu hale getirildi.

GENELGE RESMEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

SHGM tarafından yayımlanan genelgede şu ifadelere yer veriliyor: “Yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış ticari hava taşıma işletmelerince gerçekleştirilen uçuşlar esnasında yolculara yönelik yapılan anonslarda; uçakta sigara ve tütün mamulleri kullanan yolcular ile uçak park pozisyona gelmeden ve kemer ikaz ışıkları sönmeden ayağa kalkarak intizamı bozan yolcuları uyarmak, bu türden yolcuları disipline etmek ve yolcuların farkındalığını artırmak maksadıyla revizyon yapılarak standart güncel anonsların ivedilikle uygulamaya koyulmasını teminen hazırlanan UOD – 2025/01 No.lu ‘Yolcu Anonsları Genelgesi’ Genel Müdürlük Makamı tarafından 02.05.2025 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.”