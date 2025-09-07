Uçaklarda Ücretsiz Su İkramı Başlayacak

ÜCRETSİZ SU İKRAMI UYGULAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak seyahatleri sırasında yolculara ücretsiz su ikramı yapılmasıyla ilgili uygulamanın başlatılması için havayolu şirketlerine talimat verdi. Uraloğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz olarak temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama süresince uçuş süreleri dikkate alınmayacak.” şeklinde konuştu.

YOLCU KONFORUNUN ARTIRILMASI

Yolcu konforunu ve uçuş emniyetini doğrudan etkileyen bu kararın önemine vurgu yapan Uraloğlu, “Özellikle yaz aylarında, uzun bekleme sürelerinde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUM

Uraloğlu, uluslararası operasyonel iyi uygulama örneklerinde yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumlulukları arasında sayıldığını hatırlatarak, “Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır.” ifadesini kullandı.