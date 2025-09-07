Uçaklarda Ücretsiz Su İkramı Başlayacak

UÇAK YOLCULUKLARINDA ÜCRETSİZ SU İKRAMI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak seyahatlerinde yolculara ücretsiz su ikramı yapılması için havayolu şirketlerine talimat verildiğini açıkladı. Uraloğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak.” sözlerini kullandı.

YOLCU KONFORU VE ACILIK DURUMLARININ AZALTILMASI

Bakan Uraloğlu, bu kararın yolcu konforu ve uçuş emniyeti açısından büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. “Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.” şeklinde ifade etti.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUK

Uraloğlu, uluslararası operasyonel iyi uygulama örneklerinde yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumlulukları arasında bulunduğunu hatırlattı. “Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır.” açıklamasında bulundu.