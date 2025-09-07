Gündem

Uçaklarda Ücretsiz Su Olacak

ucaklarda-ucretsiz-su-olacak

UÇUŞLARDA ÜCRETSİZ SU UYGULAMASI BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz su ikramı yapılması için havayolu şirketlerine talimat verildiğini bildirdi. Uraloğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak.” ifadesini kullandı.

YOLCU KONFORU VE SAĞLIK RİSKLERİNE DİKKAT

Yolcu konforunu ve uçuş emniyetini doğrudan etkileyen bu kararın önemine değinen Uraloğlu, “Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

ULUSLARARASI STANDARTLARLA UYUMLU BİR UYGULAMA

Uraloğlu, uluslararası operasyonel iyi uygulama örneklerinde de yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumlulukları arasında olduğuna dikkat çekerek, “Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır.” açıklamasında bulundu.

ÖNEMLİ

Flaş

Denize Girmek Yasaklandı İki İlde

Tekirdağ'ın Saray ve Kırklareli’nin Vize ilçelerinde, kötü hava ve deniz koşulları sebebiyle denize girilmesi yasaklandı.
Gündem

İstanbul’daki Barajların Su Durumu Açıklandı

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları, kuraklık sonrası hafta sonu yağan yağmurla birlikte tekrar gündeme geldi. Beş barajda su seviyesi hala yüzde 5 altındayken, yeni veriler merak konusu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.