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Ücretsiz Toplu Taşıma İçin Sınav Saati Detayı

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İBB’DEN ÜCRETSİZ ULAŞIM MÜJDESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan duyuru ile 15-16 Şubat tarihlerinde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin (ATA AÖF) bütünleme sınavlarına katılacak olan adaylar ve sınav görevlilerine toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı belirtildi. Bu uygulama ile birlikte öğrenciler, sınav gününde metro, otobüs, metrobüs ve şehir hatları vapurlarını İstanbulkart göstermeden kullanabilecek.

UYGULAMA SINAV SAATLERİ İÇİN GEÇERLİ

15-16 Şubat tarihlerinde ücretsiz ulaşım imkanından faydalanmak isteyenlerin sınav günü sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor. Ücretsiz taşıma hakkı, sınav saatinden 2 saat önce başlayarak sınavın bitişinden 2 saat sonrasına kadar geçerli olacak. Bu sayede öğrencilerin ulaşım masrafları azaltılarak sınav günü rahat bir ulaşım imkanı sağlanıyor.

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