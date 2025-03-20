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Ücretsiz VPN Servisleriyle Güvenli İnternet Kullanımı

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İMAMOĞLU VE SOSYAL MEDYA KISITLAMALARI

Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişinin gözaltına alınması sonrasında sosyal medya platformlarına kısıtlamalar getirildi. Bu durum, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya kanallarını kullanabilmek için en iyi ücretsiz VPN servislerini araştırma gereksinimini ortaya çıkardı. İnternet güvenliği, gün geçtikçe çeşitli sebeplerle daha fazla önem kazanıyor. Bu noktada sanal özel ağlar (VPN) sıkça gündeme geliyor.

VPN NEDİR VE NEDEN KULLANILIR?

VPN’ler, kullanıcıların IP adreslerini ve cihaz kimliklerini gizleyerek internet servis sağlayıcılarının (ISS) tarama geçmişleri hakkında veri toplamasını engelliyor. Ancak, VPN’lerin her durumda ideal bir güvenlik çözümü sunmadığı unutulmamalı. Michigan Üniversitesi’nden asistan profesör Roya Ensafi, VPN’lerin kimlik avı saldırıları ya da veri hırsızlığı gibi yaygın tehditlerden korunmayı sağlamadığını belirtiyor. Çoğu veri, bu durumda ISS’niz yerine VPN sağlayıcınızla paylaşılıyor. Dolayısıyla, kötü tasarlanmış bir ağ kullanmanın güvenliğiniz üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor.

VPN İHTİYAÇLARINI ANLAYIN

VPN kullanmadan önce, çevrimiçi güvenliğinizin başka yollarla güncel olduğundan emin olmanız önemli. Bu, karmaşık şifreler kullanmak, çok faktörlü kimlik doğrulama yöntemleri uygulamak ve veri paylaşım tercihlerinizi dikkatlice yönetmek anlamına geliyor. VPN’lerin her zaman kullanılması gerekmiyor; bütçenize ve ihtiyaçlarınıza göre en uygun olanı belirlemek en iyisi.

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