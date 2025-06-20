Üçüncü Duruşma: Mahkeme Heyeti Çekildi

İSTANBUL’DA BİR GENÇ KATLEDİLDİ

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Mattia Ahmet Minguzzi’nin (15) bit pazarında bıçaklı bir saldırıda yaşamını yitirdiği olayla ilgili dava süreci devam ediyor. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne dair “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıl hapis cezası istemiyle açılan davada iki sanık, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

Duruşmada, baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, anneanne Binnur Semiz ve 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hazır bulundu. Duruşma salonunu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez gibi isimler de ziyaret etti.

DESTEKÇİLERDEN YÜKSEK SES

Aileye destek vermek için duruşmaya katılan vatandaşlar, “Sokaklarda katil istemiyoruz.” şeklinde sloganlar attı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, reddi heyet talebinde bulundu. Ailenin talebi üzerine mahkeme heyeti davadan çekildi. Bir sonraki duruşmanın 17 Temmuz’a ertelendiği belirtildi.

Olayın detayları ise dikkat çekici. Arkadaşlarıyla 24 Ocak tarihinde kaykay malzemesi almak için Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. ve U.B. ile tartıştı. Pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi bıçakla saldırıya uğradı. B.B. tarafından bıçaklanan Minguzzi, yere düştüğünde U.B. tarafından tekmelenmişti. Ağır yaralanan Minguzzi, hastaneye kaldırılmakla birlikte, kaçan iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. Hastanede yoğun bakımda kalan Minguzzi, 9 Şubat’ta hayatını kaybetti.

Yürütülen soruşturma sonucunda, öğle saatlerinde özellikle Minguzzi’yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18 yıl ile 24 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılamanın sürmekte olduğu Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporunda, olay öncesi ve sonrası B.B. ve U.B. ile birlikte iki başka şüphelinin de varlığına dair tespitler bulunduğu bilgisi yer aldı.