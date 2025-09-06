Uçurumda Can Veren İki Kişi

KAZA YERİ VE OLAYIN SEBEBİ

Artvin ilinde üzücü bir kaza meydana geldi. Şavşat ilçesinde bulunan Yavuzköy yayla yolunda, Şavşat İl Özel İdaresi’nde çalışan iş makinesi operatörü Şakir Kör’ün (41) kullandığı kamyon, iddialara göre freninin boşalması sonucu yaklaşık 200 metrelik bir uçuruma düştü.

HEM SAĞLIK HEM GÜVENLİK EKİPLERİ BÖLGEDE

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar sonucunda bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk kontrolleri gerçekleştirdi. Nilgün Topçu’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan Şakir Kör ise ambulansa alınarak Şavşat Devlet Hastanesi’ne doğru yola çıktı, ancak yolda hayatını kaybetti.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak gerekli soruşturma süreci başlatıldı. Kazanın nedenlerine dair detaylı bir inceleme yapılıyor.