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Uçurumdan Düşen Kamyon Sürücüsü Öldü

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OLAY HAKKINDAKİ DETAYLAR

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yer alan Oysu köyü yakınlarındaki bir maden ocağında, 54 yaşındaki Üzeyir Kılıç’ın kullandığı hafriyat yüklü kamyon döküm yaparken yaklaşık 15 metrelik bir uçuruma düştü. Olayı öğrenen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

KÜÇÜKASLIHANLAR’DA DEFNEDİLDİ

Kazanın ardından araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Kılıç, Altıntaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına karşın Kılıç kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Vefat eden Kılıç’ın cenazesi, Dumlupınar ilçesine bağlı Küçükaslıhanlar köyünde defnedildi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme işlemleri devam ediyor.

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