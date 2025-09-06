Uçurumdan Düşüp Hayatlarını Kaybettiler!

ARTVİN’DE MEYDANA GELEN KAZA

Artvin’de büyük üzüntü yaratan bir kaza, Şavşat ilçesindeki Yavuzköy yayla yolunda gerçekleşti. Şavşat İl Özel İdaresi’nde çalışan iş makinesi operatörü 41 yaşındaki Şakir Kör’ün kullandığı kamyon, iddialara göre freninin boşalmasıyla yaklaşık 200 metrelik bir uçuruma düştü.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ GELDİ

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kazanın olduğu yere yönlendirildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, aracın içerisindeki Nilgün Topçu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü Şakir Kör, ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan kaza ile ilgili olarak soruşturma süreci de devam ediyor.