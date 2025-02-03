Uçuş İptalleri İçin Yolculara Uyarı

İSTANBUL’DA SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM), kentin 3 Şubat’ta bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesinin öngörüldüğünü duyurdu. 5-6 Şubat tarihlerinde kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don riski nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

HAVALİMANINDA UÇUŞLARDA İPTALLER YAŞANACAK

Yapılan uyarının ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5-6 Şubat tarihleri arasında planlanan uçuşların yüzde 10’unun iptal edileceği bildirildi. Açıklamada, “Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.” bilgisi paylaşıldı.