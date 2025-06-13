Uçuşlar Güvenlik Nedeniyle İptal Edildi

İRAN’IN HAVA SAHASINI KAPATMASI

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran, hava sahasını kapatmaya karar verdi. Bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, bazı ülkelerdeki hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus, uçuş güvenliği sorunları nedeniyle belirli seferlerini iptal ediyor. AJet, 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00’a kadar İran, Irak ve Ürdün’e yapılan tüm uçuşları iptal ettiğini açıkladı. Pegasus ise, İran seferlerinin 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerinin ise 16 Haziran 2025 günü dahil olmak üzere iptal edildiğini duyurdu.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI’NIN AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Uraloğlu, “Başta Türk Hava Yolları olmak üzere ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir.” ifadelerini kullandı. Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliklerin devam etmesi nedeniyle hava ulaşımını zorlaştırıyor ve vatandaşların planlarını etkiliyor.