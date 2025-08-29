Spor

UEFA Avrupa Ligi Kuraları Açıklandı!

uefa-avrupa-ligi-kuralari-aciklandi

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE KURALAR ÇEKİLDİ

UEFA Avrupa Ligi’nin 2025/26 sezonu için lig aşaması kuraları gerçekleştirildi. 2. torbadan kura çeken Fenerbahçe’nin karşılaşacağı 8 rakip de belli oldu. Sarı-lacivertli takımın rakipleri arasında Dinamo Zagreb, Aston Villa, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, S.Bükreş, Stuttgart ve Brann yer alıyor.

MAÇ TARİHLERİ VE DÜZENLEMELER AÇIKLANACAK

Kura çekimlerinin ardından takımların karşılaşacağı rakiplerin yanı sıra fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri de daha sonra belirlenecek. Bu bilgilerin en geç 31 Ağustos Pazar günü kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

FINAL MAÇI İSTANBUL’DA OYNANACAK

2025/26 sezonunun final maçı, 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi’nde bu heyecan verici süreç, futbolseverler için büyük bir bekleyiş yaratıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Dem Parti’den Yeni Aşama Gerekiyor

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşerek, barış ve entegrasyon sürecinin hızlandırılmasını vurguladı ve yeni adımların atılmasının önemine dikkat çekti.
Gündem

Fenerbahçe, Mourinho ile yolları ayırdı

İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, Jose Mourinho'nun takımdan ayrılmasının ardından yaptığı paylaşım ile gündeme oturdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.