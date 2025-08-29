UEFA Avrupa Ligi Kuraları Açıklandı!

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE KURALAR ÇEKİLDİ

UEFA Avrupa Ligi’nin 2025/26 sezonu için lig aşaması kuraları gerçekleştirildi. 2. torbadan kura çeken Fenerbahçe’nin karşılaşacağı 8 rakip de belli oldu. Sarı-lacivertli takımın rakipleri arasında Dinamo Zagreb, Aston Villa, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, S.Bükreş, Stuttgart ve Brann yer alıyor.

MAÇ TARİHLERİ VE DÜZENLEMELER AÇIKLANACAK

Kura çekimlerinin ardından takımların karşılaşacağı rakiplerin yanı sıra fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri de daha sonra belirlenecek. Bu bilgilerin en geç 31 Ağustos Pazar günü kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

FINAL MAÇI İSTANBUL’DA OYNANACAK

2025/26 sezonunun final maçı, 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi’nde bu heyecan verici süreç, futbolseverler için büyük bir bekleyiş yaratıyor.