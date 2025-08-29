Spor

Uefa Avrupa Ligi Kuralları Belli Oldu

UEFA AVROPA LİGİ KURALARI ÇEKİLDİ

UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonunun lig aşaması kuraları gerçekleştirildi. Bu kura ile birlikte 2. torbadan katılan Fenerbahçe’nin karşılaşacağı 8 rakip belirlenmiş oldu. Fenerbahçe’nin rakipleri ise şu şekilde sıralanıyor: Dinamo Zagreb (D), Aston Villa (E), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, S.Bükreş (D), Stuttgart ve Brann (D).

MAÇ TARİHLERİ AÇIKLANACAK

Kurada takımların rakipleri belirlenirken, fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak. Bu bilgiler en geç 31 Ağustos Pazar günü kamuoyuna duyurulacak. Ayrıca, turnuvanın finali 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’daki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

