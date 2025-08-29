Uefa Avrupa Ligi Maç Takvimi Açıklandı

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ’NE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya karşı 1-0 kaybederek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın grup aşamasındaki rakipleri de kura çekimlerinin ardından belli oldu. Fenerbahçe, güçlü takımlarla mücadele edeceği grupta üst tura çıkmak için sahaya çıkacak.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI TARİHLERİ

Taraftarların merakla beklediği UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının tarihleri belli oldu. Grup maçları 24 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve aşağıda belirtilen tarihlerde devam edecek:

1. Hafta: 24-25 Eylül 2025

2. Hafta: 2 Ekim 2025

3. Hafta: 23 Ekim 2025

4. Hafta: 6 Kasım 2025

5. Hafta: 27 Kasım 2025

6. Hafta: 11 Aralık 2025

7. Hafta: 22 Ocak 2026

8. Hafta: 29 Ocak 2026

FENERBAHÇE’NİN GRUPTAKİ RAKİPLERİ

Fenerbahçe’nin grup aşamasındaki rakipleri arasında şunlar yer alıyor:

– Dinamo Zagreb (D)

– Aston Villa

– Ferençvaroş

– Victoria Plzen (D)

– Nice

– FSCB (D)

– Stuttgart

– Brann (D)